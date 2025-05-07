Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу

В аэропортах Шереметьево и Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Московские аэропорты Шереметьево и Внуково полностью возобновили работу после временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения, введенные в ночное время, были сняты в 04:07 по московскому времени после завершения всех необходимых проверок.

Это уже не первые подобные ограничения в московском авиаузле — ранее аэропорты также приостанавливали работу из-за угрозы беспилотников.

Ранее ПВО отразила несколько воздушных атак ВСУ на Москву.