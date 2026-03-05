В Подмосковье утром 5 марта загруженность дорог достигла 4 баллов

Загруженность дорог в Московской области утром 5 марта оценивается в 4 балла. Основные затруднения зафиксированы на ряде вылетных магистралей региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшие затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском и Новорязанском шоссе. Также плотный поток отмечен на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском и Рублево-Успенском направлениях.

Кроме того, движение осложнено на Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В министерстве транспорта региона призвали водителей быть предельно внимательными за рулем, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.