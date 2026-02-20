В Подмосковье утром 19 февраля пробки достигли 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 19 февраля достигла в 5 баллов. Основные затруднения зафиксированы на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском и Волоколамском шоссе. Также движение затруднено на Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Это поможет снизить риск аварий в условиях повышенной транспортной нагрузки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.