В Подмосковье перекрыли движение из-за возможного удара БПЛА

сегодня в 11:49

В Московской области перекрыли движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе. Причина — возможность удара вражеского БПЛА, сообщает пресс-служба «Мострансавто».

Объезд организован через Борисовское, Окское, Бутурлинское шоссе и трассу М2 — «Крым».

Сообщается, что автобусы маршрутов № 26, 28, 30, 31, 32, 41, 363 ожидают сигнала сотрудников ГАИ о возобновлении движения.

Также из-за падения вражеского беспилотника перекрыто движение в сторону города Дзержинского по улице Капотня. Водителей предупредили, что объезда нет.

Ранее Минобороны России заявило, что над территорией Московской области уничтожили 91 дрон противника за прошлую ночь. СК РФ завел дело о теракте.