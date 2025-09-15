сегодня в 10:06

В Подмосковье для «Интервидения» заканчивают постройку подъезда к ТПУ «Сколково»

К конкурсу «Интервидение» в Московской области откроют часть подъездной дороги-дублера трассы М-1, которая ведет к «LIVE Арене» и транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Сколково», объект находится в Одинцовском округе.

Глава проекта компании ТК «Руслан-1» Гагик Серопян отметил, что общая протяженность дороги — свыше 1 км. Это будет дорога с двумя переходными участками и огромным количеством сетей.

По его словам, контрактный срок завершения работ — конец 2026 года. Однако по просьбе Минтранса региона к началу Международного конкурса строители готовятся запустить 700-метровый участок для подъезда гостей «Интервидения» к «LIVE Арене».

Как сказал представитель генподрядчика, технический пуск участка трассы запланирован на 15 сентября.

Двухполосный дублер, как уточнили в подмосковном Минтрансе, поможет разгрузить участок Минского шоссе от МКАД, а также обеспечит подъезд к ТПУ «Сколково» для около 15 тыс. пассажиров.

На строительство объекта выделили свыше 1,4 млрд рублей из областного бюджета. О планах по возведению объекта стало известно весной прошлого года. В документации по закупке плановым сроком завершения работ указан ноябрь 2025 года.

Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября на площадке «Live Арена». Это событие объединит талантливых исполнителей из более чем 20 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе продолжают приводить в порядок дороги.

«В этом году мы также ремонтируем 1,5 тыс. участков дорог (порядка 1,5 тыс. км): это 1,2 тыс. км — муниципальные, 300 км — региональные по президентскому нацпроекту „Инфраструктура для жизни“», — уточнил Воробьев.

