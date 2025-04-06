В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП

Движение поездов на перегоне Усады Окружные — Детково после ДТП с участием фуры в Подмосковье восстановили по одному пути, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что поезда следуют со снижением скорости.

«Задержаны пять пригородных поездов от 13 до 45 минут. На месте ДТП продолжают работать три восстановительных поезда», — говорится в сообщении.

В Московской области водитель грузовой фуры нарушил правила и выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист не успел остановить локомотив, и произошла авария. Столкновение фуры и поезда произошло в 18:05 на перегоне Усады Окружные — Детково Большого кольца МЖД. В результате ДТП на железнодорожных путях никто не пострадал, однако локомотив сошел с рельсов.

К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда.