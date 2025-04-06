сегодня в 20:28

Водитель фуры спровоцировал ДТП с поездом в Подмосковье

В Московской области водитель грузовой фуры нарушил правила и выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист не успел остановить локомотив, и произошла авария, об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) .

Столкновение фуры и поезда произошло в 18:05 на перегоне Усады Окружные — Детково Большого кольца МЖД. В результате ДТП на железнодорожных путях никто не пострадал, однако локомотив сошел с рельсов.

К месту происшествия направили два восстановительных поезда. Угроза экологии также отсутствует.

«На период проведения работ приостановлено движение поездов. Два пригородных поезда проследуют по укороченным маршрутам — до станции Усады Окружные и Детково», — сообщили в МЖД.

Сотрудники МЖД призывают автомобилистов быть максимально внимательными и не нарушать правила пересечения железнодорожных путей, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не подвергать опасности собственную жизнь и жизни других людей.