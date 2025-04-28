В петербургском аэропорту Пулково начали действовать временные ограничения
В петербургском аэропорту Пулково в 07:25 были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность гражданских самолетов.
Экипажи воздушных судов, сотрудники гавани и соответствующих служб, авиадиспетчеры делают все для того, чтобы безопасность полетов была обеспечена.
Ранее временные ограничения вводили в аэропортах Казани и Ульяновска.