В петербургском аэропорту Пулково начали действовать временные ограничения

Транспорт

В петербургском аэропорту Пулково в 07:25 были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность гражданских самолетов.

Экипажи воздушных судов, сотрудники гавани и соответствующих служб, авиадиспетчеры делают все для того, чтобы безопасность полетов была обеспечена.

Ранее временные ограничения вводили в аэропортах Казани и Ульяновска.