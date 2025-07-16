Глава Орехово-Зуевского округа проверил ход капремонта Малодубенской школы

«Экватор лета мы преодолели, на завершение капитальных ремонтов школ остается не так много времени. Поэтому проверки будем проводить все чаще. Малодубенская школа — фаворит. Стабильно большое количество строителей, отсюда и хороший темп работ», — сообщил Руслан Заголовацкий.

Кровельные работы завершены, осталось установить диффузоры вентиляции и молниезащиты. На территории сделано освещение, пандус для маломобильных граждан, удлинен свес крыльца. Помещения почти готовы. Ждем поставку оборудования, обустраиваем, чистим и готовимся встречать школьников.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.