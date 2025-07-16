Производитель шумозащитных экранов в Орехово-Зуеве планирует построить новый цех

Орехово-Зуевская компания «ОЗМК», специализирующаяся на производстве шумозащитных экранов, планирует строительство нового цеха и закупку роботизированных линий. Это позволит значительно повысить эффективность производства, снизить себестоимость продукции и улучшить условия труда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Шумозащитные экраны, производимые «ОЗМК», востребованы в различных отраслях — от строительства автомобильных и железных дорог до промышленности и жилищного строительства. Они помогают снизить уровень шума, создавая более комфортные условия для жизни и работы. В условиях растущей урбанизации спрос на такую продукцию будет только расти.

Заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Говорова встретилась с руководителем компании «ОЗМК» в деревне Губино. Обсудили перспективы развития производства и возможности поддержки предприятия.

«В связи со значительными инвестициями предложили компании поучаствовать в программах поддержки промышленности Московской области», — сообщила Ирина Говорова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.