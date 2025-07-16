В Раменском округе завершается ремонт первого этажа школы №32

В Родниковской школе №32 Раменского муниципального округа завершается капитальный ремонт первого этажа. Директор Анна Юрьева поделилась подробностями о преображении учебного заведения к новому учебному году и перспективах его дальнейшего развития, сообщает пресс-служба администрации округа.

По ее словам, сейчас рабочие выкладывают новые полы и стены плиткой, меняют потолки и освещение.

Необходимость ремонта первого этажа была вызвана тем, что в 2021 году был проведен капитальный ремонт здания школы, обновив спортзал, кровлю, фасад и полностью отремонтировав второй этаж. На фоне обновленных помещений первый этаж выглядел устаревшим, а школа, построенная в 1941 году, требовала полного преображения.

Помимо ремонта классов, коридоров и холла, создается новый современный охранный пункт со смотровым окном для контроля посетителей. Также полностью заменяется система отопления на первом этаже.

В настоящее время в Родниковской школе №32 обучаются 667 учеников в две смены. Директор отметила, что в связи с активным жилищным строительством в поселке и ростом числа жителей, школе необходимо новое просторное здание с актовым залом.

На следующий год запланировано строительство новых спортивных площадок и стадиона на территории школы. Анна Юрьева выразила надежду, что местные власти поддержат эти планы по развитию образовательной инфраструктуры.

Ремонтные работы стартовали сразу после окончания учебного процесса – в конце мая. Срок завершения работ по контракту – 31 июля, однако рабочие планируют справиться раньше и закончить уже на этой неделе. После этого будет проведена финальная уборка помещений.

Таким образом, к 1 сентября обновленная школа с красивым внешним видом и современной системой отопления встретит своих учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.