Подмосковные энергетики выполнили капремонт более 115 км ЛЭП с начала года

Специалисты «Мособлэнерго» выполнили капитальный ремонт 115,98 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье с начала года. Для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на текущий момент отремонтировано электрооборудование 136 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В ходе реализации производственной программы по капитальному ремонту сетей и подстанций здания 124 энергообъектов приведены в порядок в соответствии с требованиями по эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В рамках плана подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполнена расчистка от древесно-кустарниковой растительности 52 га охранных зон ЛЭП. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях.

Мероприятия по ремонту электрообъектов для обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжением компания реализует с начала года. Большая часть работ проходит в летний период, когда условия для выполнения ремонта подстанций и сетей считаются наиболее оптимальными.

Всего в рамках данной производственной программы «Мособлэнерго» на текущий год запланированы работы по капитальному ремонту 326 км ЛЭП и электрооборудования 215 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также строительной части зданий 220 ТП и РП, расчистка 110 га от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Работы по капремонту электросетевых объектов планируется завершить в декабре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.