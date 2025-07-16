В Подольске модернизируют стадион

В микрорайоне Львовский Подольска модернизируют стадион. Здесь появятся три беговые дорожки по 400 метров с бесшовным наливным покрытием и футбольное поле с искусственным газоном. Также две игровые зоны для мини-футбола, волейбола и баскетбола, площадка ГТО, теплые раздевалки, трибуна на 224 места с навесом, информационное табло и освещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Спортивный объект открыли еще в 1996 году. Пришло время сделать его современным и безопасным. Все выполняем в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». Сейчас работы на объекте временно приостановлены из-за погодных условий. Но в ближайшее время планируем продолжить установку дренажной системы, засыпку щебня», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Раньше на стадионе занимались порядка 500 человек. Власти планируют, что после обновления число посетителей значительно вырастет. Стадион станет центром притяжения для жителей всех возрастов и даст новый импульс развитию массового спорта в микрорайоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.