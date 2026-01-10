сегодня в 08:30

В Петербурге могут задержать и отменить рейсы из-за ливневого снега и ветра

10 января в Санкт-Петербурге на протяжении всего дня будут сильный ливневой снег с ветром. В расписании полетов могут произойти корректировки, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Со сложными погодными условиями также столкнулись и воздушные гавани Москвы. Пассажиров попросили отнестись к возможным корректировкам в расписании с пониманием.

Сотрудники аэропорта Пулково и авиационных компаний предпринимают все действия, чтобы полетная программа состоялась. Однако безопасность пассажиров — ключевой приоритет.

Решения о том, разрешать судну взлетать и садиться, принимают в зависимости от текущей погоды. У команд есть свой метеоминимум.

Ранее аэропорт Шереметьево закрыли на прилет до 10:00. На вылет рейсы отправляют. Причина в обрушившемся на Московский регион циклон «Фрэнсис».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.