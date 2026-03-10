В Новом Уренгое сотрудник ГИБДД купил права и принимал экзамены по вождению

Следователи в ЯНАО возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД из Нового Уренгоя, который обвиняется в превышении полномочий при выдаче водительских удостоверений. Он купил права с категориями, которых у него ранее не имелось, сообщается на сайте СК СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, в октябре 2023 года фигурант занимал должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД. В этот период он незаконно приобрел водительское удостоверение с категориями, которых у него не было.

Затем мужчина был назначен старшим госинспектором. Зная, что у него нет права на управление транспортными средствами указанных категорий и, соответственно, полномочий принимать по ним экзамены, он все равно провел тесты. Всего было зафиксировано 32 таких эпизода.

Подозреваемый допустил к участию в дорожном движении лиц, не подтвердивших навыки управления транспортом, что создало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

