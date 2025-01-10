В новокузнецком аэропорту объем пассажиропотока вырос на рекордные 10%

В 2024 году Международный аэропорт Новокузнецк им. Б. В. Волынова зафиксировал почти 10% рост пассажиропотока, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу аэрогавани.

В течение года аэропорт обслужил 281 422 пассажира. Декабрь стал настоящим рекордсменом: было принято 56 202 клиента, что на 7,6% превышает показатель аналогичного месяца 2023 года.

Основными причинами увеличения трафика стали возобновление международных рейсов в Таиланд и открытие новых маршрутов в такие города, как Иркутск, Уфа и Махачкала.

Планы по открытию нового терминала в I квартале 2025 года, по мнению представителей аэропорта, также окажут положительное влияние на дальнейший рост числа пассажиров.

Между тем в аэропорту Тюмени таможенники задержали двух мужчин, которые везли 56 кг дубайского шоколада. 256 плиток стоят 940 тыс. рублей.