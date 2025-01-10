56 кг дубайского шоколада изъяли таможенники в аэропорту Тюмени
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Таможенники в аэропорту Тюмени задержали двух мужчин, которые везли 56 кг дубайского шоколада. 256 плиток стоят 940 тыс. рублей, сообщает Baza.
Мужчины прилетели в Тюмень из ОАЭ. Во время допроса они признались, что купили товар, чтобы перепродать. При этом декларировать его не собирались.
В итоге на мужчин возбудили административные протоколы. По одному из них прошел суд, в ходе которого было решено изъять 72 плитки шоколада и передать их в Росимущество. Что делать со второй партией, решат позже.
Ранее в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили взрывоопасный предмет. Никто не пострадал.