56 кг дубайского шоколада изъяли таможенники в аэропорту Тюмени

Мужчины прилетели в Тюмень из ОАЭ. Во время допроса они признались, что купили товар, чтобы перепродать. При этом декларировать его не собирались.

В итоге на мужчин возбудили административные протоколы. По одному из них прошел суд, в ходе которого было решено изъять 72 плитки шоколада и передать их в Росимущество. Что делать со второй партией, решат позже.

Ранее в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили взрывоопасный предмет. Никто не пострадал.