В аэропорту Кишинева удалось обезвредить подозрительный предмет

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Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили взрывоопасный предмет, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавскую таможенную службу.

Таможенники обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля. Благодаря сотрудникам Центра технической криминалистики и судебной экспертизы удалось выявить и обезвредить подозрительный предмет.

Отмечается, что работа аэропорта осуществляется в штатных условиях.

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ обнаружили в посылках загрязненные радиацией авиационные часы и военный компас. Радиоактивные часы изъяли, а посылку с компасом вернули отправителю.