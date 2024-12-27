Радиоактивные часы и компас обнаружили на российской таможне
Таможенники РФ изъяли часы с уровнем радиации в 25 раз выше нормы
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ обнаружили в посылках загрязненные радиацией авиационные часы и военный компас, сообщает «Царьград».
Радиоактивные предметы выявила система стационарного радиационного контроля «Янтарь».
Как отмечается в сообщении, уровень излучения на поверхности часов оказался в 25 раз выше естественного радиационного фона, а компас «фонил» в четыре раза больше допустимого.
«Оба предмета оказались загрязнены бета-частицами», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы ФТС, часы советского производства были отправлены из Москвы во Франкфурт, а американский компас ехал из Чикаго в Воронеж в посылке с детскими игрушками.
Радиоактивные часы изъяли, а посылку с компасом вернули отправителю.