Невролог Мария Позднякова начала работать в Электростальской больнице

Врач-невролог Мария Позднякова приступила к работе заведующей неврологическим отделением ГБУЗ Московской области «Электростальская больница». Она окончила Красноярский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», затем прошла ординатуру по неврологии.

«Я с детства хотела связать свою жизнь с медициной. Мне нравится помогать людям. Я очень рада работать в Электростальской больнице. В семье я первая, кто выбрал профессию врача. Моя дочь тоже стала врачом. Теперь у нас в семье двое врачей», — отметила Мария Позднякова.

Медицинским работникам Московской области доступны программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие меры социальной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.