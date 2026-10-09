Кому доверить самое дорогое: как выбрать няню и не ошибиться

Няня может понадобиться на целый день, на несколько часов или под конкретную задачу — например, забрать ребенка из школы и отвезти на занятия. Онлайн-платформы, такие как Авито Услуги, помогают подобрать специалиста под любой запрос. Но как среди разнообразия кандидатов найти надежного исполнителя и понять, что он подойдет именно вашему ребенку? Ольга Гаврилова, няня с шестилетним стажем, а также эксперты Авито — Александр Семочкин, руководитель бизнес-направления «Хозяйственные и деловые услуги», Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности — рассказали, на что обратить внимание при выборе.

Определите, какая помощь вам нужна

Под словом «няня» скрываются разные форматы работы. До начала поиска стоит ответить на три простых вопроса: сколько времени ребенок будет проводить с няней, какие задачи она должна решать и нужны ли для этого дополнительные навыки. Это поможет сразу сузить круг кандидатов и сравнивать их по действительно важным для семьи критериям, советует няня и бэбиситтер Ольга Гаврилова.

Няня на полный день гуляет с ребенком, кормит его, играет, укладывает спать, сопровождает на занятия и следит за безопасностью. Бэбиситтера обычно приглашают на несколько часов — например, когда родителям нужно отлучиться по делам или освободить часть дня. Няня на сопровождение забирает ребенка из сада или школы, отвозит на кружки и тренировки, а затем возвращает домой. Няня-педагог или гувернантка совмещает присмотр за ребенком с занятиями и помощью в учебе.

Опыт — в деталях

Когда формат определен, можно переходить к поиску. Прежде чем писать кандидату, загляните в его профиль, советует Наталья Юматова. В первую очередь стоит обратить внимание на то, насколько конкретно кандидат рассказывает о себе: чем подробнее заполнен профиль, тем проще понять, подходит ли человек под ваши задачи. Фраза «много лет работаю с детьми» сама по себе мало о чем говорит: опыт работы с детьми разных возрастов требует разного подхода.

Затем изучите отзывы родителей. Их лучше читать целиком, в развернутых отзывах можно найти детали, которые не всегда видны в анкете: насколько няня пунктуальна, как общается с ребенком, соблюдает ли договоренности и как складывалось сотрудничество с семьей.

«При выборе няни не стоит ориентироваться только на количество звезд. Несколько отзывов с оценкой ниже пяти сами по себе не говорят о проблеме: у каждой семьи свои ожидания. Важнее прочитать, что именно отмечают родители, и обратить внимание на реакцию специалиста на обратную связь. Отзывы позволяют увидеть, каким был опыт других семей и насколько он совпадает с тем, что няня рассказывает о себе», — отмечает директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Дополнительным ориентиром могут быть специальные отметки в профиле, например «Документы проверены» и «Надежный исполнитель», рассказывает эксперт. В категории «Няни» на Авито Услугах также доступен «Отчет об исполнителе». Он формируется после согласия самого специалиста и содержит сведения из официальных открытых источников. Сервис сверяет данные кандидата с открытыми государственными реестрами: проверяет подлинность паспорта, отсутствие в розыске, участие в судебных спорах, статус самозанятого или ИП, а также отсутствие открытых исполнительных производств в базе судебных приставов (ФССП). При этом важно, что отчет не раскрывает персональные данные, статусы отражены в формате «да/нет», «есть совпадения/нет совпадений».

Задача такого отчета — не ставить кандидату оценки, а дать родителям базовое чувство безопасности и спокойствия еще до того, как впустить нового человека в дом, поясняет Александр Семочкин, руководитель бизнес-направления «Хозяйственные и деловые услуги» на Авито. По его словам, такая верификация снимает первоначальную тревогу, помогает отсечь критические риски. Это еще один источник информации, который можно учитывать вместе с профилем и отзывами, добавляет эксперт.

Что спросить у няни до первого выхода?

Первый разговор с няней нужен не только для знакомства. Это момент, когда можно выяснить детали, которые окажутся важными в обычный рабочий день. О чем же спросить специалиста?

С детьми какого возраста вы работали?

Не стесняйтесь просить привести конкретные примеры. Например, если няня действительно регулярно ухаживала за малышами, она сможет рассказать, как укладывала ребенка спать, организовывала купание, что делала, если он долго плакал или просыпался раньше обычного.

Сколько времени вы работали с предыдущими семьями и почему закончилось сотрудничество?

Если ребенок пошел в детский сад, семья переехала или изменился график родителей, это вполне обычные причины. А если сотрудничество несколько раз заканчивалось через короткое время, можно попросить рассказать об этом подробнее.

Что входило в ваши обязанности?

Обсудите бытовые моменты, которые связаны с уходом за ребенком: кто отвечает за питание и покупки, нужно ли готовить еду, как организованы сон и прогулки.

«В моей практике была ситуация: родители малыша сказали, что заранее подготовили для него еду. Я открываю холодильник и обнаруживаю, что там ничего нет. Пишу маме, спрашиваю, что дать ребенку, а мне отвечают: „Сходите в магазин, купите что-нибудь“. Для родителей это вроде бы обычная бытовая ситуация, а у меня уже возникает вопрос: что именно купить и можно ли это ребенку. И если что-то пойдет не так, ответственность все равно остается на няне» — вспоминает Ольга Гаврилова.

С какими сложными ситуациями вам приходилось сталкиваться?

Попросите привести конкретный пример: ребенок сильно расстроился и не хотел уходить с прогулки, возникла конфликтная ситуация или он плохо себя почувствовал. Важен не сам список трудностей, а то, как няня действовала в каждом случае.

«Со временем в опыте бэбиситтерства я поняла, что мне необходимо обучиться навыкам первой помощи. Причем советую не ограничиваться онлайн-тренингами, а пройти более содержательные курсы, где можно отработать действия в разных ситуациях», — рассказывает Ольга Гаврилова.

Отдельно проговорите, какие правила важно соблюдать в вашей семье

У родителей могут быть свои требования к уходу и воспитанию ребенка, которые не всегда очевидны человеку со стороны. Например, заранее стоит обсудить отношение к гаджетам, использование телефона во время работы, допустимые методы дисциплины и правила гигиены.

Есть и совсем конкретные вещи.

«Для кого-то, например, важно, чтобы няня меняла младенцу подгузники только в перчатках», — говорит Ольга.

Если для родителей это принципиально, об этом лучше сказать заранее, а не рассчитывать, что няня догадается сама.

Посмотрите, как они поладят

После знакомства договоритесь о пробном выходе на несколько часов. Личная встреча помогает понять, как няня взаимодействует с ребенком, а ему — постепенно привыкнуть к новому человеку.

Не стоит ждать, что контакт установится сразу. Если малыш обычно осторожно относится к незнакомым людям и редко остается с кем-то, кроме родителей, ему может понадобиться время.

Понаблюдайте, как няня себя ведет: пытается ли установить контакт, не торопя с общением, замечает ли, что ребенок устал или чем-то обеспокоен, умеет ли спокойно обозначить границы и следует ли вашим договоренностям. Важно и то, замечает ли она потенциально опасные ситуации — например, когда малыш тянется к горячей кружке или забирается туда, откуда может упасть.

Ольга Гаврилова советует обратить внимание на то, интересуется ли кандидат не только бытовыми деталями — режимом сна, питания и прогулок, — но и самим ребенком: какой у него характер, как он обычно реагирует на новые ситуации, что его успокаивает, а что может вызвать протест. Хороший специалист сам задает вопросы о будущем воспитаннике.

Няня становится частью жизни семьи, поэтому при выборе важно учитывать не только опыт специалиста, но и то, насколько вам подходит конкретный человек. Профиль, отзывы и доступные инструменты проверки на цифровой платформе помогают заранее собрать информацию и сузить круг кандидатов. Но окончательно понять, ваш ли это человек, можно только в общении. Важен самый простой результат: ребенку с няней хорошо, а родителям спокойно, когда они оставляют их вдвоем. Из таких мелочей и складывается доверие.