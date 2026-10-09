Педагогический марафон прошел в Наро-Фоминске

Мастер-класс «Конкурсы профессионального мастерства как новый тип педагогического взаимодействия» прошел 8 октября в рамках марафона педагогических идей клуба «Профессионал» в Наро-Фоминске. Его открыли Наталья Архарова и Карина Одинцова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Карина Одинцова — лауреат областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026». Наталья Архарова — руководитель муниципального клуба «Профессионал», неоднократный победитель педагогических конкурсов. Конкурсант и наставник, учителя наро-фоминских школ № 3 и № 5, при подготовке к «Учителю года» работали бок о бок и накопили опыт, которым щедро поделились с коллегами.

Главными героями марафона стали 19 участников муниципального этапа «Педагогического дебюта» этого года. Эта площадка позволяет молодым специалистам перенимать опыт наставников — тех, кто уже прошел конкурсный путь не раз. Свой первый этап участники прошли с презентациями «У меня это хорошо получается».

Учитель истории и обществознания селятинской школы № 2 Евгений Науменко уверен: его сильная сторона — умение учить и мыслить исторически. А Ксения Бондарь, учитель начальных классов школы № 6 и призер регионального конкурса «Мой урок по ФГОС», увлечена воспитанием коллектива и уважением к личности ребенка. Своей целью она видит формирование у детей навыка осознанного чтения: «дневник читателя» в ее классе — не очередная тетрадь для отметок, а инструмент рефлексии.

Людмила Воронина преподает русский язык и литературу в апрелевской школе № 1. В прошлом году она победила на муниципальном этапе конкурса «Учитель года», а в этом будет представлять Наро-Фоминский округ на областном уровне. Признается: самым сложным испытанием для нее стали открытые уроки. Именно их планы она представила в рамках «Творческой мастерской» марафона, чтобы поделиться опытом с теми, кому это испытание только предстоит.

Марафон продолжался целый день, но идеи педагогов не иссякали. И это, кажется, лучшее доказательство того, что профессиональный драйв в наро-фоминском образовании действительно живет: одни делятся наработками, другие заряжаются ими. А конкурсы из формального испытания постепенно превращаются в живое сообщество, где опыт передается не по учебнику, а от сердца к сердцу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев