Экоферма в Луховицах получила золото конкурса агротуристических объектов

Экоферма из деревни Подлипки округа Луховицы завоевала золотую медаль конкурса «Лучший агротуристический объект» на выставке «Золотая осень — 2026» в Москве. Награду присудили за организацию пространства для туристов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хозяйство стало победителем конкурсной программы 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026», проходящей в комплексе «Тимирязев Центр». Экоферму отметили в номинации «В агро — с комфортом: организация пространства на территории объекта агротуризма». Министр сельского хозяйства России Оксана Лут вручила награду представителям фермы на пленарном заседании «Агротуризм: не только агро и больше чем туризм».

Экспертная комиссия оценивала участников по 30-балльной шкале на соответствие стандартам качества туристической среды. Критерии включали ландшафтное и дизайнерское оформление, функциональное зонирование, удобство и логику пешеходных маршрутов, соблюдение мер агрономической безопасности и защиты растений.

Ферма занимается козоводством и переработкой молока. Экскурсии включают контакт с животными, знакомство с сыроварением и обязательные дегустации продукции. На территории работают экоотель и тематический музей козы, проходят сезонные фестивали и кулинарные мастер-классы. Любимица гостей — коза Даринка, победительница конкурса красоты среди коз, которая недавно принесла потомство.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что федеральная награда подтверждает значимость регионального опыта в развитии сельского гостеприимства. Признание проекта станет стимулом для расширения хозяйства, привлечения партнеров, развития авторских экскурсий и повышения туристической привлекательности Подмосковья.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.