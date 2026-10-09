«Я в домике»: мигранты спрятались на крыше во время облавы в Москве

На строительной площадке на Мичуринском проспекте в Москве сотрудники правоохранительных органов провели масштабный рейд по проверке миграционного законодательства. Часть рабочих спряталась на крыше, сообщает Telegram-канал « Новости Москвы ».

Во время визита силовиков около 50–60 иностранных специалистов в спецодежде и касках остались внизу. Они выстроились во дворе возводимого объекта в длинную шеренгу под контролем силовиков и оперативного транспорта.

Однако несколько рабочих предприняли нестандартную попытку избежать контроля. Они поднялись на крышу высотного здания и легли там.

Очевидцы сняли на видео, как трое мужчин забрались на техническую конструкцию на крыше многоэтажки и легли на живот. Они надеялись остаться незамеченными снизу. Информации о результатах проверки и количестве задержанных нарушителей на данный момент не поступало.

«Я в домике», — подписали авторы Telegram-канала видео.

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