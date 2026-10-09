Спортсмены Подмосковья выиграли семь медалей на «Лиге юных чемпионов»

Прыгуны в воду из Московской области завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях «Лига юных чемпионов». Первый этап прошел в Калуге, второй — в Рузе с 1 по 7 октября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены Московской области завоевали семь медалей на двух этапах Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов», прошедших с 1 по 7 октября в Калуге и Рузе.

На первом этапе в Калуге Семен Качанов из Электростали выиграл золото в прыжках с метрового и трехметрового трамплинов. На втором этапе в Рузе он победил в прыжках с трехметрового трамплина и занял второе место на метровом.

Виктория Базылева из Рузы на втором этапе завоевала золото на метровом трамплине и бронзу на трехметровом среди девушек 12–13 лет. Софья Кучерук из Рузы стала бронзовым призером в прыжках с трехметрового трамплина среди девушек 10–11 лет.

«Лига юных чемпионов» — Всероссийская серия соревнований по прыжкам в воду для юных спортсменов. Во втором этапе участвовали представители различных регионов России. Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.