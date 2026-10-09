Дознаватель из Ленинского округа занял второе место на Всероссийском конкурсе

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Темерлан Арабов занял второе место в финале Всероссийского конкурса «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора – 2026», сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Конкурс проходил в течение пяти дней и собрал дознавателей со всей России. Участники прошли тестирование по теме «Дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности», сдали нормативы по физической подготовке и соревновались в стрельбе.

Ключевым этапом стала практическая работа. Конкурсанты осматривали место пожара, определяли и фиксировали очаги возгорания, устанавливали причину пожара и выполняли другие следственные действия. Также они продемонстрировали профессиональные навыки при рассмотрении макета уголовного дела по условному происшествию.

Темерлан Арабов служит семь лет. За время работы в Ленинском округе Московской области он проявил себя как специалист, способный восстановить картину даже сложного происшествия. Работа дознавателя требует знания противопожарных норм, уголовного и административного права: от его выводов зависят судьбы людей. Установление причин пожаров также помогает предотвращать подобные происшествия.

Руководство Главного управления и коллеги поздравили Темерлана Зиеддиновича с результатом и пожелали ему крепкого здоровья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.