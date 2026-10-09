Госветслужба Подмосковья получила 10 медалей на выставке «Золотая осень»

Государственная ветеринарная служба Московской области завоевала четыре золотые, пять серебряных и одну бронзовую медаль Минсельхоза России на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Госветслужба Подмосковья получила 10 медалей Минсельхоза России на выставке «Золотая осень – 2026». Наградами отмечены разработки, профилактические мероприятия и профориентационные программы.

Четыре золотые медали получили: — территориальное ветеринарное управление № 5 — за разработку и реализацию комплекса мер против бешенства в Московской области; — управление № 2 — за профилактику заноса и возникновения заразных болезней животных и алгоритм действий при ввозе экзотических животных; — Серпуховская ветеринарная лаборатория управления № 5 — за популяризацию профессии и профориентацию школьников 9–11-х классов в 2026 году; — Московская областная ветеринарная лаборатория — за профориентацию, привлечение молодых специалистов и создание учебной базы для повышения квалификации ветеринарных специалистов региона.

Пять серебряных медалей присуждены за практические решения в сфере ветеринарного благополучия. Управление № 1 отмечено за эффективные противоэпизоотические мероприятия в Волоколамском муниципальном округе. Управление № 2 получило награды за профилактику болезней рыб, сравнение способов идентификации животных и сохранение традиций и истории ветслужбы Солнечногорска. Дмитровская ветеринарная станция управления № 2 награждена за эффективность препаратов для дезинфекции и дератизации и контроль качества этих работ на подконтрольных Госветслужбе объектах.

Бронзовую медаль получило управление № 5 за эффективные противоэпизоотические мероприятия в Домодедове.

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что Госветслужба продолжает обеспечивать эпизоотическое благополучие, контролировать безопасность продукции животного и растительного происхождения, заниматься профилактикой и лечением заболеваний животных и оказывать ветеринарную помощь домашним питомцам.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.