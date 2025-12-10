В Мытищах начали строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и ул Мира

В Мытищах стартовало строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и ул. Мира в Мытищах. В Минтрансе Подмосковья отметили, что протяженность объекта с подходами и съездами составит порядка 1,9 км, а движение будет осуществляться по 4 полосам. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новый путепровод с бессветофорным движением позволит перераспределить транспортные потоки на Волковском шоссе и ул. Мира, что позволит значительно улучшить дорожную ситуацию в Мытищах. В рамках работ строители также реконструируют существующее кольцевое пересечение Волковского шоссе с ул. Мира, на котором в часы пик часто образуются заторы. Завершить строительство планируется во 2 квартале 2028 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В настоящее время строители приступили к разработке грунта на обочинах Волковского шоссе для устройства временного уширения дороги. В ближайшее время приступят к устройству дорожной одежды.

В рамках проекта предусмотрено строительство путепровода длиной более 320 метров, устройство тротуаров с двух сторон и строительство четырех съездов. Также будут построены два надземных пешеходных перехода: через Волковское шоссе длиной более 60 метров и через улицу Мира длиной порядка 50 метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.