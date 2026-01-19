В Мытищах начали реконструкцию Осташковского шоссе на участке от Пирогово до Подрезово

В Мытищах стартовала реконструкция участка Осташковского шоссе протяженностью более 430 метров от деревни Пирогово до деревни Подрезово. Работы завершат в третьем квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На участке Осташковского шоссе в Мытищах началась реконструкция, в ходе которой трассу расширят до четырех полос движения. Проект предусматривает строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Осташковского шоссе, улицы Прибрежной в деревне Подрезово и дороги «Осташковское шоссе – Ульянково». По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, после завершения работ транспортная ситуация на этом участке значительно улучшится, что почувствуют около 30 тысяч автомобилистов.

В рамках реконструкции также построят тротуары и велопешеходные дорожки. В настоящее время ведется переустройство инженерных коммуникаций и подготовка грунта для устройства дождевой канализации.

Расширение дороги повысит транспортную доступность деревень Подрезово, Пирогово, Ульянково, а также поселков Мебельной Фабрики и Пирогово. На участке часто возникают заторы, особенно летом, из-за близости Клязьминского водохранилища, куда приезжают отдыхающие. Кольцевая развязка обеспечит бессветофорное движение и увеличит пропускную способность дороги.

Реконструируемый участок продолжает автомобильную дорогу «Осташковское шоссе — деревня Ульянково», открытую в августе 2023 года.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.