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В Мытищах автобус с людьми врезался в металлическую ограду

В Мытищах автобус с пассажирами попал в аварию, предварительно, врезавшись в металлическое ограждение. В салоне находилось семеро пассажиров, к врачам никто не обращался, сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

Авария произошла примерно в 15:30 рядом с домом по улице Мира. По предварительным сведениям, водитель рейсового автобуса «ПАЗ» совершил столкновение с металлическим барьерным ограждением.

Подмосковные полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по итогам которой примут решение в установленном законом порядке.

Между тем утром 24 июля москвичи встали в «мертвую» пробку на Кутузовском проспекте из-за перекрытия дороги.