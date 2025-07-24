Москвичи встали в «мертвую» пробку на Кутузовском проспекте из-за перекрытия

сегодня в 12:08

В столице остановлено движение автомобилей на Кутузовском проспекте. В этом районе образовался большой транспортный затор, сообщает «Осторожно, Москва» .

Пробка возникла на участке проспекта в районе съезда с Можайского шоссе. По сообщениям водителей, дорога оказалась перекрыта.

Причины остановки движения на проспекте не раскрываются. Время ожидания в пробке составляет более полутора часов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как десятки автомобилей стоят в пробке. Движения нет. Некоторые люди выходят из автомобилей, чтобы узнать, что случилось.

Ранее около Шушар в Санкт-Петербурге образовалась пробка длиной почти в 10 км. На участке фиксировались ДТП, также там велись дорожные работы.