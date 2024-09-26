В Москве заметили гонщика на моноколесе. Он разогнался до 100 км/ч

Удивительно быстрый гонщик на моноколесе шокировал мотоциклиста в Москве. Он разогнался до 100 км/ч, сообщается в Telegram-канале «Московские новости» .

В Сети появилось видео, на котором мотоциклист пытается догнать гонщика на моноколесе. Автор контента показывает свой спидометр. Судя по всему, гонщик разгоняется по трассе до скорости около 100 км/ч.

В конце концов парень на моноколесе в шлеме с надписью «СССР» останавливается. Мотоциклист догнал «коллегу» и вступил с ним в диалог. Гонщик признался, что моноколесо развивает скорость до 134 км/ч.

«400 кусков стоит», — с гордостью заявил парень.

Мотоциклист признался, что его транспорт стоит дешевле. Он призвал гонщика быть аккуратным на дорогах, тот кивнул и быстро разогнался до скорости 80 км/ч.

Ранее в Барнауле 37-летний мотоциклист разбился из-за огромной выбоины на дороге. За месяц до трагедии мужчина выставил «железного коня» на продажу.