Яму ценой в жизнь: в Барнауле мотоциклист разбился из-за выбоины на дороге
Фото - © Сергей Чайко / Фотобанк Лори
В Барнауле 37-летний мотоциклист разбился из-за огромной выбоины на дороге. За месяц до трагедии мужчина выставил «железного коня» на продажу, сообщает kp.ru.
Авария произошла 10 июля. Роман вместе со своей возлюбленной Юлией решил вечером покататься на мотоцикле Honda. В какой-то момент девушку сбросило с байка, и она покатилась по асфальту. Затем Юлия пришла в себя и направилась к мужчине, который от полученных травм скончался на месте ДТП.
По словам друзей байкера, Роман был очень аккуратным и щепетильным водителем, никогда не лихачил.
Позднее выяснилось, что причиной аварии стала выбоина глубиной 20 см прямо на дороге. По словам местных жителей, на данном участке дороги неоднократно ломаются и «улетают в кусты» автомобили.
При этом ни ограждений, ни предупреждающих знаков у дорожной ямы нет. На следующий день после смертельной аварии «яму ценою в жизнь» заделали.
Мать Романа неоднократно уговаривала сына продать мотоцикл и купить автомобиль. За месяц до трагедии мужчина выставил свою Honda на продажу, но покупателя к тому времени не нашел.