Яму ценой в жизнь: в Барнауле мотоциклист разбился из-за выбоины на дороге

В Барнауле 37-летний мотоциклист разбился из-за огромной выбоины на дороге. За месяц до трагедии мужчина выставил «железного коня» на продажу, сообщает kp.ru .

Авария произошла 10 июля. Роман вместе со своей возлюбленной Юлией решил вечером покататься на мотоцикле Honda. В какой-то момент девушку сбросило с байка, и она покатилась по асфальту. Затем Юлия пришла в себя и направилась к мужчине, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

По словам друзей байкера, Роман был очень аккуратным и щепетильным водителем, никогда не лихачил.

Позднее выяснилось, что причиной аварии стала выбоина глубиной 20 см прямо на дороге. По словам местных жителей, на данном участке дороги неоднократно ломаются и «улетают в кусты» автомобили.

При этом ни ограждений, ни предупреждающих знаков у дорожной ямы нет. На следующий день после смертельной аварии «яму ценою в жизнь» заделали.

Мать Романа неоднократно уговаривала сына продать мотоцикл и купить автомобиль. За месяц до трагедии мужчина выставил свою Honda на продажу, но покупателя к тому времени не нашел.