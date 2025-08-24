В Москве восстановили движение в районе детского магазина, где взорвался баллон

Днем 24 августа столичная Госавтоинспекция перекрывала движение для автомобильного потока на Лубянской площади из-за взрыва баллона в «Центральном детском магазине» (ЦДМ). На месте происшествия работали оперативные службы, но теперь дорога снова доступна водителям, пишет Госавтоинспекция Москвы .

Об ограничении движения на Лубянской площади стало известно в 12:50 по московскому времени. О том, что автомобилисты снова могут использовать дорогу вблизи «Центрального детского магазина», стало известно в 19:11. Чуть более шести часов на месте происшествия работали оперативные службы, в том числе следователи и сотрудники прокуратуры.

По факту взрыва баллона на третьем этаже в ЦДМ возбудили уголовное дело. Предварительно известно, что один человек погиб. Также есть пострадавший, которому оказали медицинскую помощь.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал возможную причину происшествия — техническая неисправность оборудования. Точная причина взрыва баллона будет установлена в ходе соответствующей экспертизы.