В Москве водителей оштрафовали 140 тыс раз за проезд «зайцем» по платной трассе

«Коммерсант»: в Москве выписали 140 тыс штрафов за неоплату проезда по трассе

С 1 сентября по 6 октября Московская административная дорожная инспекция выписала около 140 тыс. штрафов водителям, которые не оплатили движение по проспекту Багратиона. Мэрия мегаполиса воспользовалась недавно принятым законом о праве для регионов РФ самостоятельно выбирать способы наказания для таких нарушителей, сообщает « Коммерсант ».

На платной дороге по проспекту Багратиона работает «Свободный поток». Система не предусматривает установки шлагбаумов или пунктов, где собирают деньги за проезд. Водитель сам должен внести средства за дорогу, либо их спишут с личного счета.

Тариф за проезд по проспекту Багратиона варьируется от 416 до 1,2 тыс. рублей. Штраф за неоплату — от 3 до 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в зоне работы системы «Свободный поток» размещено большое количество камер и датчиков. Не оплатить проезд и остаться безнаказанным почти невозможно.