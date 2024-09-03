Что же такое «Свободный поток»?



Внедренная на участке ЦКАД и трассе М-12 «Восток», проходящей через Москву (стартует в районе Некрасовки) и Подмосковье (Ногинск и Орехово-Зуево), эта система значительно упрощает и повышает комфорт проезда на платных участках дорог, сокращая время в пути между городами. С момента открытия первого отрезка трассы в 2020 году и до конца июня текущего года было зафиксировано впечатляющее общее количество проездов автомобилей через рамки «Свободного потока» на ЦКАД и М-12 — около 250 млн.



Как это работает?





На трассе установлены специальные дорожные рамки, через которые автомобили проезжают без снижения скорости. Эти рамки оснащены множеством камер и датчиков. Обзорная камера фиксирует факт проезда, а камеры распознавания номерных знаков идентифицируют как передние, так и задние номера автомобилей. Лазерный сканер оценивает габариты транспортного средства, а камера подсчета осей определяет класс грузового транспорта для расчета тарифа. Кроме того, специальная DSRC-антенна считывает информацию с транспондера, который является одним из способов оплаты проезда.



Каждое транспортное средство фиксируется независимо от его типа и скорости, и на основе собранной информации формируется счет на оплату. За неуплату предусмотрены штрафы: 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 рублей для грузовиков и автобусов.





Проблема скрытых номеров





Некоторые, не желая оплачивать проезд, ежедневно оттачивают свои «навыки» в умышленном сокрытии государственных регистрационных знаков автомобиля.



Статья 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает за это административную ответственность с денежным штрафом или лишением прав сроком до 3 месяцев, а недавно в МВД предложили ужесточение наказания в виде лишения прав до 1,5 лет- законопроект уже прошел первые чтения в Госдуме.



Поездки нет, сообщение о ней есть — что делать?





Если вы уверены, что не проезжали по платному участку дороги, или в сообщении автоинформатора указаны данные не принадлежащего вам автомобиля, то для начала следует убедиться, что сообщение поступило действительно от «Единого оператора», а не мошенников. Стоит обратить внимание на ссылки, полученные для оплаты, и проверить, что они ведут на официальный сайт https://tskad.ru. Для прояснения ситуации лучше связаться с «Единым оператором». Это можно сделать по телефону горячей линии 8 (800) 600-97-47; в Telegram-чате https://t.me/Eotskad_help; в группе ВКонтакте https://vk.com/eotskad; через форму обратной связи на сайте Единого оператора https://tskad.ru. А в случае мошеннического сообщения следует передать информацию о том, с какого номера или адреса оно поступило.