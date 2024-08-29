В Москве в микрорайоне Камушки из-за возгорания возник затор на дороге

В Москве в Пресненском районе в микрорайоне Камушки произошло возгорание, в результате чего на проезжей части образовался затор, движение затруднено, об этом сообщил Дептранс в Telegram-канале .

Оперативные службы уже устанавливают обстоятельства случившегося и устраняют все последствия, чтобы возобновить нормальное движение транспорта в микрорайоне Камушки. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Автомобилистов в очередной раз просят быть максимально внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и боковой интервал во время движения, а также не игнорировать разметку и дорожные знаки. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Ранее сообщалось, что на 1-й Владимирской улице Москвы произошла смертельная авария с малолетним пострадавшим. На месте погибла женщина 1954 года рождения, а 8-летняя девочка с различными травмами попала в больницу.