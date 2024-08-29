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Водитель иномарки насмерть сбил женщину, шедшую с ребенком на востоке Москвы

Вечером 29 августа на 1-й Владимирской улице в Москве иномарка сбила женщину с девочкой, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Госавтоинспекции столицы.

По предварительной информации, на 1-й Владимирской улице в районе дома 5 водитель автомобиля «Ниссан» сбил женщину с ребенком.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте, девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

На месте работают оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на внешней стороне Садового кольца произошла авария с участием двух автомобилей.