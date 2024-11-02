В Москве в ближайшие годы построят 16 путепроводов через ж/д пути

В Москве появится еще 16 путепроводов через ж/д пути до 2030 года. Благодаря этому жители будут тратить меньше времени на дорогу, а поездки станут комфортнее, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В текущем году подойдут к концу работы на путепроводе «Текстильщики». Также специалисты достроят еще один через ж/д пути МЦД-1. Он соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

В 2025 году достроят три путепровода на пересечении Октябрьской железной дороги и МЦД-1. Жители смогут проезжать напрямую с Валаамской улицы на Академика Королева.

В 2026 году появится путепровод через ж/д пути, соединяющий Костромскую улицу и Юрловский проезд. В этом же году возведут ж/д путепровод по главному пути МЦД-2. Он свяжет ул. Добролюбова и ул. Складочную.

Всего с 2011 года уже возведено 24 путепровода через железную дорогу. Они строятся в рамках Адресной инвестиционной программы.

Ранее Собянин рассказал, что власти Москвы уделяют строительству инженерных сооружений особое внимание. Работы направлены на то, чтобы обеспечить местным жителям и гостям города комфортное и быстрое перемещение из одного района в другой.