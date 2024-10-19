Власти Москвы уделяют строительству инженерных сооружений особое внимание

Московские власти озадачены тем, чтобы обеспечить для местных жителей и гостей города комфортное и быстрое перемещение из одного района в другой, поэтому уделяют строительству инженерных сооружений особое внимание, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Градоначальник подчеркнул, что, начиная с 2011 года до настоящего момента, в Москве построили более 450 инженерных сооружений. Новые мосты, эстакады, тоннели, а также путепроводы стали настоящим единым транспортным каркасом города.

Благодаря современным инженерным сооружениям, жители и гости Москвы могут быстро и с комфортом добираться из точки «А» в точку «Б». Власти не планируют сбавлять темп строительства.

За два ближайших года в Москве возведут еще 45 сооружений, в том числе велопешеходный мост через Нагатинский затон. Между районами Филевский Парк и Хорошево-Мневники появится новый автомобильный мост.