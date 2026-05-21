В Подмосковье запустили видеосервис «Веб-консультант» для ЖКУ

Видеосервис «Веб-консультант» в пилотном режиме начал работать в Московской области. Жители 11 округов могут получить консультацию по начислениям и платежам за ЖКУ по видеосвязи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр региона внедряет новые цифровые форматы работы с жителями. Сервис «Веб-консультант» позволяет дистанционно разобраться в квитанции, скорректировать счет или найти потерявшийся платеж. Специалист центра по видеосвязи консультирует, принимает обращение и отвечает на вопросы — формат полностью повторяет обслуживание в офисе, но без необходимости личного визита.

Записаться на консультацию можно через личный кабинет или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сейчас сервис доступен в Богородском, Воскресенске, Дмитровском, Домодедове, Сергиево-Посадском, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Щелкове, Фрязине и Химках. В дальнейшем его планируют распространить на все округа региона.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что расчетный центр меняет подходы к взаимодействию с жителями и активно внедряет цифровые технологии.

«Ключевые вопросы, поступающие от жителей, в основном касаются образования задолженности за ЖКУ и корректности начислений в ЕПД по услугам отопления, водо-, электро- и газоснабжения. Провели анализ и видим снижение числа обращений, работу в этом направлении продолжим», — отметил Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.