В Москве утвердили проект реконструкции улично-дорожной сети Пресненского района

сегодня в 21:30

Градоначальник отметил, что реконструкции подлежат две улицы: Сергея Макеева и 2-й Звенигородской. В их границах появится двустороннее движение, новые дополнительные светофоры.

Согласно планам, наземные пешеходные переходы подлежат обновлению. Для удобства также поместят новую остановку общественного транспорта. Все нововведения улучшат транспортное обслуживание деловых центров «Москва-Сити» и «Сити-2».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на четвертый квартал 2024 года запланировано открытие трех новых пересадок на станциях БКЛ. Специалисты уже проделали большую часть работ и движутся к их завершению.