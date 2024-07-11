Три новые пересадки обустроят на станциях БКЛ в Москве

Три новые пересадки появятся на станциях БКЛ в столице, их открытие планируют в четвертом квартале 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Одна из пересадок будет со станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, объект практически доделали. Он войдет в один из крупнейших пересадочных узлов в городе, объединяющих две линии метрополитена, платформу МЦД-3 и наземные маршруты.

Cпециалисты заканчивают пересадочный узел, который соединит станцию БКЛ «Авиамоторная» с одноименной станцией Калининской линии.

Вестибюли станции БКЛ «Текстильщики» и одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки соединит мостовой переход. Его протяженность составит 140 м. Специалисты уже начали монтаж эскалаторного оборудования.