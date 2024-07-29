Дептранс: в Москве заблокировали 113 тыс аккаунтов аренды электросамокатов

С начала сезона в Москве пользователи аренды электросамокатов получили 95 тыс. штрафов от операторов. Еще 113 тыс. аккаунтов были заблокированы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Движение в городе должно быть безопасным и комфортным для всех. Для этого ЦОДД следит за ситуацией на дорогах онлайн по камерам, а Госавтоинспекция Москвы проводит ежедневные рейды», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Глава Дептранса добавил, что операторы штрафуют пользователей за нарушение правил вождения и условий сервиса проката. А блокируют аккаунты за аренду несовершеннолетними, а также за системные и грубые нарушения ПДД.

Москвичей и туристов призвали быть аккуратными и внимательными участниками дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Москве впервые конфисковали самокат за пьяную езду и наезд на пенсионерку. Также москвича лишили права управлять любыми транспортными средствами на срок 18 месяцев.