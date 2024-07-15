сегодня в 17:44

В Москве впервые конфисковали самокат за пьяную езду и наезд на пенсионерку

Московский студент совершил наезд на пенсионерку, будучи пьяным. В результате у него конфисковали электросамокат, сообщили в ГУФССП РФ по столице.

Инцидент произошел на западе мегаполиса. Пьяный студент-дизайнер наехал на электросамокате на пожилую женщину. Суд постановил изъять транспортное средство в собственность государства, что стало первым подобным прецедентом в Москве.

Также москвича лишили права управлять любыми транспортными средствами на срок 18 месяцев.

Должника вызвали на прием в Солнцевское отделение судебных приставов ГУФССП России по Москве, но он не явился туда. Затем студента подвергли принудительному приводу.

В итоге молодой человек прибыл в отделение и передал конфискованное имущество сотрудникам.