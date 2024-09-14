В Москве развивают дорожно-транспортную систему на МСД и в ТиНАО

В российской столице продолжают развивать дорожно-транспортную систему. Работы проводятся, в том числе на МСД и в ТиНАО, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На южном направлении Московского скоростного диаметра завершили установку пролетных конструкций основного хода эстакады через Варшавское шоссе. По ней можно будет проезжать над железной дорогой Курского направления, а также линией МЦД-2.

Также в данный момент восьмой и шестой участки Московского скоростного диаметра объединяют с выездом на Бакинскую улицу. С нее можно будет добраться до трассы М-4 «Дон», где возводят три эстакады.

Помимо этого, на МСД строят надземный пешеходный переход. Он будет находиться рядом с остановкой автобусов «Южная ТЭЦ», расположенной на 32-м километре Московской кольцевой автодороги.

Около населенного пункта Битца возводят подземный переход. Его можно использовать для пересечения МСД и железнодорожных путей Курского направления.

Также большое количество проектов воплощаются в жизнь в ТиНАО. Практически доделан первый участок дороги, которая включена в автомагистраль М-3, идущей от деревни Сосенки до Ямонтово. Трасса проходит через застройку населенного пункта Московский. С помощью нее можно быстро добраться до общеобразовательных учреждений и детских садов.

Еще в ТиНАО собираются возвести и реконструировать примерно три километра дорог в Краснопахорском районе Троицкого округа. Люди смогут быстрее передвигаться между населенным пунктом Щапово и окружающими селами.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в 2012 году начали реконструкцию транспортных развязок. За 12 лет ремонту подверглись 22 таких объекта.