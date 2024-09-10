сегодня в 14:18

Ефимов: на МКАД в столице модернизировали 22 транспортные развязки

Начиная с 2012 года, в Москве на МКАД были реконструированы 22 транспортные развязки. Заключительным этапом модернизации этих сооружений стала реконструкция Алтуфьевской развязки, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице завершился крупнейший проект модернизации транспортных развязок на Московской кольцевой автомобильной дороге. С 2012 года реализованы 22 проекта реконструкции и строительства таких сооружений. Заключительным этапом программы стали работы на Алтуфьевской развязке», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что всего проект предусматривает строительство более 5 км дорог, в том числе 2 искусственных сооружения.

Запланирована замена устаревшего сооружения клеверного типа на современную развязку, которая будет отличаться направленными съездами и большей пропускной способностью.

Как подчеркнул руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, через МКАД построили путепровод протяженностью 292 м. Он будет обеспечивать комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе. Также была возведена эстакада-съезд длиной 547 м с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону Московской кольцевой автомобильной дороги в направлении Дмитровского шоссе.

Прилегающая территория будет благоустроена — на площади в 4 га высадят газоны, кустарники и деревья. Также будет возведено очистное сооружение и проложены 55 км инженерных коммуникаций.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, модернизировать развязку начали в ноябре 2020 года.

«За это время комитет провел 18 проверок, из них 12 — с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз, они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований и испытаний дорожного покрытия», — пояснил Слободчиков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открывал реконструированную транспортную развязку на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе.