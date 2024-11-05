В Москве приостановили аренду электросамокатов из-за непогоды

Каршеринговые сервисы Whoosh, «Яндекс Go» и «МТС Юрент» приостановили аренду электросамокатов и электровелосипедов. Все дело в непогоде, которая бушует в Москве, сообщает ТАСС .

В пресс-службах Whoosh и «Яндекс Go» подтвердили приостановку аренды. В компаниях отметили, что пользователей уведомят об этом с помощью приложения.

В сервисе «МТС Юрент» средства индивидуальной мобильности не отображаются на карте. На данный момент пользователи могут арендовать только зарядку для гаджетов.

При этом речь о завершении сезона не идет. Самокаты и велосипеды вернутся на улицы после потепления и нормализации погоды.

Днем во вторник в Московском регионе будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами выпадет мокрый снег, будет гололедица. Ветер северо-западный, от 5 до 10 м/с.