Один градус мороза, снег и гололедица придут в Московский регион 5 ноября

Гидрометцентр РФ: снег и гололедица будут в Московском регионе во вторник

Днем во вторник в Московском регионе будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами выпадет мокрый снег. Будет гололедица. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от шести до четырех градусов мороза. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снегопад. Ветер северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду. Утром на следующий день появится гололедица.

Ранее синоптик Леус заявил, что ноябрь в Москве будет теплым и влажным. Метеорологическая зима, по его словам, немного запоздает.