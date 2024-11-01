Метеорологическая зима запоздает: озвучен прогноз погоды на ноябрь в Москве

сегодня в 19:57

Синоптик Леус пообещал теплый и влажный ноябрь в Москве

Синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что первая неделя ноября ожидается на 1-2 градуса холоднее средних многолетних температур. Ночью будет до минус 5 градусов по Цельсию, днем — околонулевая температура, также ожидаются частая гололедица и временный снежный покров.

Вторая неделя ноября будет более теплой — днем столбики термометров поднимутся до 1-6 градусов тепла. С третьей недели ноября дневная температура также будет выше на 1-2 градуса по Цельсию.

В последнюю ноябрьскую неделю днем прогнозируется от минус 3 до плюс 2 градусов.

По словам Леуса, обычно метеорологическая зима начинается 14 ноября, однако в этом году она задержится в Москве на 12-14 дней.

«В целом ноябрь 2024 года в Москве ожидается на 1–1,5 градуса теплее положенного, а количество выпавших осадков немного превысит норму и составит 55–65 мм, причем большая часть этой влаги придется на первую семидневку ноября», — написал Леус.

По словам синоптика, постоянный снежный покров в столице появится не раньше третьей декады ноября.